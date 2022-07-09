Донецк, 9 июля, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Город Донецк и населенный пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 21:00 — населенный пункт Марьинка — город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибра 122 мм; 21:15 — населенный пункт Новолуганское — населенный пункт Доломитное: выпущено четыре мины калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Горловку и Старомихайловку.