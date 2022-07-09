Санкт-Петербург, , 23:38 — REGNUM 9 июля агент 24-летнего бразильского центрального полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела Чезаре Барбьери заявил, что футболист не будет приостанавливать действие контракта с «сине-бело-голубыми».

Вендел (слева) Дарья Драй © ИА REGNUM

«Интерес к Венделу со стороны «Фламенго» реален. Но нам нужно быть осторожными, дать «Зениту» решить. Мы рады тому, что такой большой клуб интересуется Венделом. Но финальное решение за «Зенитом», — цитирует Барбьери издание «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Вендел принял участие в 25-ти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

«Зенит» выкупил Вендела 6 октября 2020 года у лиссабонского «Спортинга» за 20,3 миллиона евро. Текущее соглашение бразильца с «сине-бело-голубыми» рассчитано до конца июня 2025 года.