Санкт-Петербург, 9 июля, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» в матче Суперкубка России разгромил московский «Спартак». Основное время встречи, проходившей 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский», завершилось со счетом 4:0.

Логотип «Зенита»

Забитыми мячами в составе «сине-бело-голубых» отметились Иван Сергеев (29’ Далер Кузяев), Малком (34’ Дуглас Сантос), Вендел (46’ Клаудиньо) и Матео Кассьерра (90+3’). Желтые карточки получили Никита Чернов, Шамар Николсон и Вильмар Барриос.

Статистика матча («Зенит»/ «Спартак»)

Удары 10/6

Удары в створ 5/1

Владение 45%/55%

Угловые 2/7

Нарушения 3/16

Составы команд:

«Зенит»: Одоевский, Сантос (Ерохин, 86’), Барриос, Алип, Чистяков, Сутормин (Бакаев, 69’), Вендел (Круговой, 77’), Клаудиньо, Кузяев, Малком (Мостовой, 77’), Сергеев (Кассьерра, 69’).

«Спартак»: Селихов, Джикия, Денисов, Хлусевич (Литвинов, 61’), Чернов (Рассказов, 76’), Зобнин (Пруцев, 76’), Рыбус, Умяров, Игнатов (Зиньковский, 46’), Промес, Соболев (Николсон, 60’).