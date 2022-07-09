Милан, Италия, 9 июля, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Сегодня, 9 июля, миланский «Интер» объявил о продлении контракта с 37-летним голкипером сборной Словении Самиром Хандановичем. Новое соглашение рассчитано на один год до конца сезона 2022/23.

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За «Интер» Самир Ханданович выступает с 9 июля 2012 года после перехода из «Удинезе» за 15 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость словенского голкипера, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Самир Ханданович принял участие в 37-ми турах итальянской Серии А 2021/22, в которых пропустил тридцать мячей. Пятнадцать раз голкиперу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.