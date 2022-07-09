Москва, , 23:26 — REGNUM Более 41 тыс. тонн гуманитарных грузов доставлено из России на Украину и в Донбасс. Об этом 9 июля сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на брифинге.

Гуманитарная помощь Денис Абрамов © ИА REGNUM

«На Украину и республики Донбасса (со 2 марта 2022 г.) доставлено 41 883,7 тонны гуманитарной помощи», — сказал он.

По его словам, всего проведено 1284 гуманитарных акции, в том числе за истекшие сутки шесть.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал на брифинге, что что ангар с американскими гаубицами M777 вооруженных украинских формирований, из которых они обстреливали Донецк, уничтожили высокоточным оружием в ДНР Воздушно-космические силы (ВКС) РФ.