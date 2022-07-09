Мадрид, 9 июля, 2022, 23:17 — ИА Регнум. В заявлении саммита НАТО, состоявшегося в конце июня 2022 года в Мадриде, был высказан ряд утверждений, которые содержат в себе неправду. Ложь разоблачил обозреватель испанского интернет-издания Rebelion Рафаэль Сильва.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Среди них было названо в том числе лживое утверждение о том, что НАТО — это пацифистская организация. По мнению журналиста, она всегда служила для «достижения силового господства над территориями, владения природными и энергетическими ресурсами и новыми рынками». Вторая ложь касается того, что Россия названа в заявлении НАТО страной империалистических устремлений.

«Говорить, что у Путина экспансионистские устремления, — абсолютная ложь. С 1949 года расширялась только НАТО. Организация все больше окружала Россию», — приводит слова журналиста РИА Новости.

Не соответствуют действительности также и слова в заявлении НАТО о силе и сплоченности альянса, о России как о главной угрозе миру, о том, что Китай является вызовом ценностям НАТО, а также о том, что НАТО готово защищать каждый сантиметр своей территории. Все эти слова сказаны лишь с целью запугать другие страны, считает автор.

Раскритиковал журналист и озабоченность НАТО вопросом мирового потепления. Альянс со своими армиями сам сильнее всех загрязняет окружающую среду.

Задачу НАТО по борьбе с террористами в Африке Сильфа также подверг критике. По его мнению, альянс сам создает условия для войн, расхищения ресурсов, свержения правительств и бедности в развивающихся странах, а также миграции из них в связи с этим.

Последняя ложь в заключении НАТО касается утверждения, что мир в настоящее время находится в состоянии опасности и непредсказуемости. Именно из-за НАТО он становится таким, заключил журналист. Он также подвел итог сказанному, заявив, что НАТО как организации должны положить конец и распустить.