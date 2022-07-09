Москва, , 23:11 — REGNUM Россия за прошедшие сутки эвакуировала из опасных районов Украины, а также из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) более 25 тыс. человек. Об этом 9 июля сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на брифинге.

Столовая для беженцев с Украины Александр Полегенько © ИА REGNUM

«За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 25 064 человека», — сказал он.

Мизинцев добавил, что всего с начала спецоперации в Россию были эвакуированы уже 2 434 298 человек, из которых 383 402 — дети.

Как передавало ИА REGNUM, 7 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал на брифинге, что Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ за сутки высокоточным оружием были уничтожены пункт дислокации наёмников в Николаевской области и центр подготовки украинских подразделений в районе Очакова.