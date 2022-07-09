Москва, 9 июля, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Обочины дороги между населенными пунктами Красный Под и Радушное в Днепропетровской области заминировали украинские боевики. Об этом 9 июля сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на брифинге.

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«Боевики украинских вооруженных формирований заминировали обочины асфальтированной дороги между населенными пунктами Красный Под и Радушное (в Криворожском районе Днепропетровской области)», — сказал он.

По его словам, украинские силовики не уведомили об этом местных жителей.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал на брифинге, что заключенных, отбывающих наказание в харьковских исправительных учреждениях, набирают в бригаду теробороны в Харькове.