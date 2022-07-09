Берлин, 9 июля, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Боеприпасы для германских зенитных самоходных установок Gepard, направляемых на Украину, будет поставлять Норвегия. Правительство ФРГ решило проблему с дополнительными поставками, договорившись с производителем снарядов в этой стране, пишет Spiegel.

Германия

Планируется, что первые ЗСУ Gepard появятся на Украине уже в июле, если вопрос с боеприпасами решится, как договорились власти ФРГ и Норвегии. Ранее предполагалось, что снаряды будут поставляться из Южной Америки, но на поставки их на Украину не согласилась Швейцария, которая является страной-производителем.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года Германия сообщила о намерениях поставить Украине тяжёлое вооружение — зенитные самоходные установки Gepard. Речь шла 50 зенитных самоходных установках на шасси Leopard 1, оснащенных двумя 35-мм пушками и радаром, которые могут, помимо воздушных целей, поражать наземные цели.