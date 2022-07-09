Москва, , 22:33 — REGNUM Российские сапёры на территории республик Донбасса обнаружили и нейтрализовали более 53 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом 9 июля сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев на брифинге.

Саперы Mil.ru

«Отряды разминирования Вооруженных сил РФ и МЧС РФ выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской Народных Республик от взрывоопасных предметов», — сказал он.

По его словам, российские саперы, которые обнаружили и обезвредили 53 330 взрывоопасных предметов, всего проверили 3 838,01 га территории, 35 зданий, два моста и 9,64 км дорог.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики вновь обстреляли населенный пункт Доломитное.