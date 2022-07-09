Берлин, , 22:26 — REGNUM Каждый потребитель электроэнергии в ФРГ заплатит за свет в 2022 году на €2,7 тыс. больше, чем ранее предполагалось. О существенном подорожании электроэнергии сообщили в ассоциации жилищного хозяйства Германии, пишет Bild.

Линии электропередачи

«В этом объединении предположили, что дополнительные издержки для домохозяйств, состоящих из одного человека, составят €2700 в год, а, к примеру, из четырех — €5000. Методология подсчетов в статье не объясняется», — приводит данные экспертов ассоциации ТАСС.

По данным информагентства, подорожание станет особенно тяжелым для людей с низкими доходами, которые не могут позволить себе такие дополнительные траты.

Ранее сообщалось, что стоимость электроэнергии в Германии достигла рекордного уровня, увеличившись в полтора раза за 2021 год.

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