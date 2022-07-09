9 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 22:51 — REGNUM Указ американского президента Джозефа Байдена о выделении Украине очередного транша военной помощи в размере $400 млн на изделия оборонной продукции и услуги Минобороны США, а также на подготовку и обучение в рамках оказания помощи Украине стал поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 9 июля в социальной сети «ВКонтакте».

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Дед, наверное, ручку новую расписывал, а ему бумажки на подпись принесли», — предполагает Александр А.

Многие пользователи пришли к выводу, что указы американского президента с каждым разом убеждают, что Байден является представителем определённого элитарного круга в США, который кровно заинтересован в продолжении украинского конфликта.

«Ему что подсунули, то он и подписал. Байден одной ногой в могиле уже, ему пофиг, что с этим мирком будет дальше. Подпишет любую фигню, лишь бы не беспокоили», — считает Саша С.

Некоторые комментаторы отмечают, что очередные деньги на продление войны станут для простых украинцев продолжением их мучений.

«А какой прок от таких денег украинцам? Опять будут освоены, а агония продлится. Нет бы уже поспособствовать хоть как-то завершению конфликта на Украине — нет, всё им мало крови», — указывает Александр В.

Часть людей полагает, что бесконечными вливаниями в киевский режим Белый дом лишь ускорит инфляцию в США и приведёт к ухудшению общего экономического климата в Америке.

«А откуда Байден будет деньги брать? Снова начнёт печатать их на станке и ещё больше страну в инфляцию погрузит?» — задаётся вопросом Айсылу Г.

«Выделяют и выделяют. Там сколько не давай — всегда мало будет. Шайка киевская карманы набьёт, острова себе купят и свалят, а американцы такими темпами с протянутой рукой пойдут. Быстрее бы уже конец всей этой байдовщине настал», — пишет Олеся К.

Деньги Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Какая может быть поддержка Украины? Американцы бензин купить не могут себе уже, а Белый дом всё так и продолжает Украину пичкать дорогостоящим оружием и отправлять туда чемоданы денег», — пишет Алиса Л.

Ряд пользователей указывает на то, что военная поддержка со стороны Запада каждый день утилизируется российскими войсками.

«Только эта «помощь» никак им не поможет. Наши войска уничтожают все поставки западного вооружения одну за другой», — отметил Сидор Я.

Нашлись и те, кто отметили, что далеко не все выделенные Украине средства идут на ранее оговоренные цели.

«А $40 млрд, выделенные ранее, уже всё? Быстро освоил их киевский режим, профессионально», — подметил Святослав С.

«Вот только эти $400 млн будут разворованы и до Украины не дойдут. Помнится, ещё недавно Байден дал Зеленскому $40 млрд. Ну и что, где эти средства? Осели уже в правильных карманах», — считает Лилия М.

«Американцам пора бы уже задуматься, куда на самом деле уходят деньги из их бюджета. Не Путин же у них из кармана ворует!» — написал Иван И.

Напомним, 9 июля на сайте Белого дома была опубликована информация, согласно которой американский президент Джозеф Байден подписал указ о выделении Украине очередного транша военной помощи в размере $400 млн на изделия оборонной продукции и услуги Минобороны США, а также на подготовку и обучение в рамках оказания помощи Украине.