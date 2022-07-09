Москва, 9 июля, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Вооружения в школах Зализного и Нью-Йорка в Донецкой Народной Республике (ДНР) разместили украинские боевики. Об этом 9 июля сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на брифинге.

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«В Зализном ДНР в школе № 13 (ул. Петровского) дислоцированы боевики националистического батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на подступах к зданию развернуты блокпосты и огневые точки», — сказал он.

Мизинцев добавил, что боевики националистического батальона «Правый Сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с иностранными наемниками дислоцированы в школе № 18 (ул. Железная) в Нью-Йорке (ДНР).

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля в представительстве Луганской Народной Республике (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что представители вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили по Алчевску шесть ракет из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS.