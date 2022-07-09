9 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что посол Украины в Германии Андрей Мельник был уволен с занимаемой должности указом президента Украины.

Оксана Переможенко, , 22:33 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник был уволен с занимаемой должности указом президента Украины Владимира Зеленского.

Олаф Шольц Casarosada.gob.ar

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«На повышение пойдет?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

«Другого придурка найдут, у украинцев их много…» — не выдержал VL.

«Очищает ряды от явных нацистов. Ну и им даёт возможность уйти и спрятаться. Он ничего не сделал бы без приказа кураторов. Как и прежде выводят нацистов в безопасное место. Останутся только водители и повара», — выразила свое мнение Анка.

«В МИДе теперь будет сидеть и обзывать ливерными колбасами», — иронизирует Любовь.

«Ну зачем? Он так хорошо работал, помогал России», — смеется Олеся Р.

«Поставят точно такого же. Будто что-то поменяется. Там что, есть хоть один нормальный человек в окружении этого наркомана?» — задалась вопросом Вероника.

«Довыпендривался!» — пишет Victoria.

«Поедет теперь Мельник на свою родину работать. А то что-то засиделся в Европе!» — написал К.

«Ливерная колбаса (канцлер ФРГ — О. П.) теперь может выдохнуть?» — с юмором поинтересовался Vlad N.

«У немцев сегодня национальный праздник. Как же он им надоел», — шутит Marina.

«Выполнил свою миссию, как и [бывшая омбудсмен по правам человека от Верховной рады Украины Людмила] Денисова. Для этой парочки в аду есть отдельный котёл», — отреагировала «Крошка Ди».

«А печаль в том, что Германия не может вышвырнуть такого посла самостоятельно. Терпит его несколько месяцев…» — отметил Zzz.

«Стрёмно, что его отозвали, а не выслали сами немцы после того, что он им жвачки на лоб клеил. Зато тевтонский дух, куда там…» — с сарказмом добавил Кирилл Г.

«Дипломат до мозга костей», — иронизирует один из участников обсуждения.

«Мельник — живая иллюстрация фразы «посади свинью за стол»… Потом ее придется палкой по хребту гнать», — смеется Sea Wind.

Кабан Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Так его сейчас повысят за заслуги…» — написал Роман.

«Жаль, а мне нравилось, как Мельник европейцев троллил и нас развлекал. Закрыли комедийное шоу», — смеется Oksana S.

«Сам карлик (Зеленский — О. П.) не имеет никаких полномочий! Хозяин приказал, да и немцам этот Мельник уже поперёк горла, хотя заменить все равно некем — на Украине нет дипломатов, одно хамло полуграмотное!» — пишет Jana B.

«Сосиска дала сдачи?» — пошутила Eugenia T., под «сосиской», вероятно подразумевая канцлера ФРГ.

«Андрей Мельник уволен с должности посла Украины в Германии. Зеленский подписал указ об увольнении. Мельник запомнился рядом скандалов: он назвал [главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ)] Степана Бандеру «борцом за свободу и независимость», чем вызвал гнев и со стороны Германии, и со стороны Польши, а также обозвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», — напомнил автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».