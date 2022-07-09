Москва, , 22:06 — REGNUM Огневые позиции в жилых домах Харькова оборудовали украинские националисты. Об этом 9 июля заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«В Харькове на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов (просп. Юбилейный) украинскими националистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов», — сказал он.

По его словам, все попытки местных жителей эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются, им запрещено покидать свои квартиры.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики обстреляли Горловку и Старомихайловку в ДНР.