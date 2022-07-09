Донецк, 9 июля, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Населенные пункты Горловка и Старомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 20:50 — населенный пункт Дзержинск (ш-та Южная) — населенный пункт Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено три мины калибра 120 мм; 20:40 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Старомихайловка: выпущено три гранаты из СПГ», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ погибли два человека.