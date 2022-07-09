Ставрополь, 9 июля, 2022, 21:43 — ИА Регнум. В одном из парков города Ставрополя произошло ЧП на аттракционах. Карусель вышла из-под контроля техперсонала и кружила детей более получаса. На кадрах видео, появившегося в соцсетях, слышны детские крики и плач, обслуживающий персонал тщетно пытается остановить «взбесившуюся» карусель, как её окрестили участники события и пользователи соцсетей, рядом с ней мечутся взволнованные родители несовершеннолетних.

mrscaz Карусель

По данному факту организовала проверку прокуратура. Будут установлены причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности оказываемых услуг.

«Прокуратура Ленинского района г. Ставрополя проводит проверку по факту сбоя работы аттракциона, произошедшего в Центральном парке культуры и отдыха г. Ставрополя. Во время пребывания детей на аттракционе произошел сбой в работе карусели. В результате происшествия дети находились на аттракционе в течении получаса. Пострадавших нет», — говорится в сообщении надзорного ведомства.