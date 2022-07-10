Тбилиси, , 14:45 — REGNUM Несколько высокопоставленных грузинских прокуроров и судей оказались чрезвычайно богатыми для весьма бедной Грузии, сообщает 9 июля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Столичная резиденция генерального прокурора Ираклия Шотадзе в престижном районе Сабуртало имеет площадь 150 кв. м. Выяснилось, что Шотадзе заплатил за её ремонт около миллиона лари ($340 000), что в целых 10 раз превышает его годовой доход.

Несколько лет назад генеральный прокурор купил за $123 100 недалеко от Тбилиси в Цавкисской долине земельный участок площадью за 1 300 кв. м. В декларации указано, что для покупки этого участка в банке был взят кредит, однако официальный доход семьи генпрокурора при этом намного меньше суммы кредита. Так, в 2021 году, её доход составил всего 155 000 лари (около $52 000).

Карьера прокурора Джарджи Циклаури была на подъёме с тех пор, как к власти пришла «Грузинская мечта», но молодой чиновник запомнился ещё при предыдущем правительстве и доказал, что может быть полезен и новому правительству. Роскошный отель в Гудаури, резиденции в Шиндиси и в центре Тбилиси — это лишь малая часть значительной недвижимости Циклаури.

Леван Мурусидзе, пожизненный судья Апелляционного суда, владеет роскошной недвижимостью. Строительство вилы в Дзегви обошлось ему в Мурусидзе обошелся в $65 000. Кроме дома он купил и дорогую машину.

Согласно декларации об имуществе председателя Апелляционного суда Михаила Чинчаладзе, он беден, но владеет роскошным коттеджем в Сагурамо. Его обогащение началось в 2012 году, когда его, бывшего прокурора, «Грузинская мечта» назначила судьёй.