Донецк, 9 июля, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20:45 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка из БМ-27 «Ураган».