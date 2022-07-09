Лондон, , 21:28 — REGNUM Министр финансов Великобритании Надим Захави 9 июля заявил о своем намерении участвовать в борьбе за пост премьер-министра. Новый глава ведомства, назначенный 5 июля, считает, что поскольку Великобритания является свободной страной, то и он, не являясь её коренным жителем и сумев добиться высоких постов, может избираться на должность главы правительства.

«Если маленький мальчик, который приехал в страну в возрасте 11 лет, не зная ни одного слова на английском языке, может служить на высоких постах в правительстве Её Величества и участвовать в гонке за пост премьер-министра, то все возможно», — приводит слова Захави газета Evening Standard.

Напомним, ранее Надим Захави, назначенный министром финансов 5 июля после отставки своего предшественника Риши Сунака, призвал Бориса Джонсона уйти в отставку с поста премьер-министра, заявив, что Великобритания заслуживает не просто стабильного, но и достойного правительства.

О Надиме Захави известно, что он этнический курд, выходец из Ирака.

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