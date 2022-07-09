Вашингтон, , 21:11 — REGNUM Модификация Skyrim Together Reborn, добавляющая в ролевую экшн-игру The Elder Scrolls V: Skyrim возможность кооперативной игры, доступна для скачивания на портале NexusMods. Об этом 9 июля сообщает портал Wccftech.

TES V: Skyrim Скриншот с YouTube

После установки дополнения поклонники Skyrim могут собраться в команду (до 30 человек) для покорения мира игры. Около трёх лет назад амбициозный проект должен был перейти в фазу закрытого бета-тестирования, однако был поставлен «на паузу» из-за скандала: тогда геймерское сообщество узнало, что авторы мода позаимствовали часть кода инструмента Skyrim Script Extender.

Впоследствии разработкой Skyrim Together Reborn занялась новая команда, которая реализовала проект «с нуля», внеся в него значительные улучшения. Отмечается, что Skyrim Together Reborn можно установить только на Steam-версию игры Skyrim Special Edition 1.6. Разработчики рекомендуют не использовать модификации, которые идут в наборе, равно как и любые другие моды.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что энтузиасты выпустили к к Skyrim дополнение EVG Animated Traversal, которое добавило в игру работающие лестницы. Мод также добавляет в неё анимации, благодаря которым персонаж демонстрирует новые модели движения.

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