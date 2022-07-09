Лондон, 9 июля, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Теннисистка Елена Рыбакина в финальном матче Уимблдона одержала победу, выиграв у спортсменки из Туниса Онс Жабер, представлявшую Францию. Уроженка Москвы, до 2018 года выступавшая за Россию, а ныне представляющая Казахстан, выиграла со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

(сс) jarmoluk Теннис

Матч длился 1 час 48 минут. За победу 23-летняя Рыбакина получит 2,5 миллиона долларов. Общая сумма призовых составляла 48,9 млн долларов.

Стоит отметить, что бывшая российская теннисистка впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема».