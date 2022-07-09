Калуга, , 21:52 — REGNUM Труп 49-летней женщины обнаружен 9 июля вблизи деревни Георгиевская под Калугой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Прокуратура Калужской области

В настоящее время на месте обнаружения трупа проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. Следственным отделом по городу Калуга СУ СК России по Калужской области возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокурора Калуги, который координирует работу правоохранительных органов.

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