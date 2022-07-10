Тбилиси, , 14:32 — REGNUM Глава представительства ЕС в Грузии Карл Харцель призвал грузинские партии отказаться от краткосрочных политических интересов ради блага нации, сообщает 9 июля Первый канал грузинского телевидения.

Карл Харцель Eeas.europa.eu

«Настало время всем начать думать о том, как не упустить возможности для продвижения проевропейской повестки дня Грузии. Это означает, что все партии должны отказаться от краткосрочных политических интересов на благо нации. Очевидно, что для достижения успеха должна быть равная ответственность всех политических партий. … помимо поляризации я слышу голоса тех, кто на самом деле пытается деполяризовать политическую среду, чьи голоса чаще всего заглушаются громом, доносящимся с обеих сторон… Я ещё раз надеюсь, что удастся найти больше места для этих промежуточных голосов, чтобы найти компромиссы, поскольку Грузия явно нуждается в этом», — заявил Харцель.

Напомним, что одним из требований Европейской комиссии, предъявленным Грузии для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, является политическая «деполяризация» грузинского общества.