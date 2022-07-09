Донецк, , 20:47 — REGNUM При обстреле Кировского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли два человека. Об этом 9 июля сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин на своей странице в Telegram.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«По уточнённой информации, в результате обстрела Кировского района погибли женщины 1968 и 1999 г. р.», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка.