Вашингтон, 9 июля, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Многие поклонники игровой франшизы Diablo, разочарованные Diablo Immortal, с нетерпением ждут начала 27-го сезона Diablo III. Об этом 9 июля сообщает портал PCGamesN.

Oliver Neumann, deviantart.net Фан-арт Оливера Нойманна по игре Diablo III

Фанаты серии заинтересовались обновлением после того, как Blizzard опубликовала описание патча и предоставила геймерам возможность протестировать нововведения. Разработчики, в частности сообщили, что в новом сезоне в Diablo III появятся расходуемые предметы под названием Angelic Crucibles (можно перевести как «Ангельские тигли»), которые можно использовать для усиления легендарного снаряжения.

Геймеров больше всего взволновало то, что эти предметы, помимо прочего, позволяют наделять «освящённое» снаряжение одной из трёх уникальных способностей, специфичных для для конкретного класса. Разработчики отметили, что Angelic Crucibles и это снаряжение можно будет использовать только в рамках сезона. С полным описанием сезонного патча можно ознакомиться на сайте Blizzard.

Напомним, релиз Diablo III состоялся 15 мая 2012 года, т.е. больше десяти лет назад. Ожидается, что четвёртую часть Diablo компания Blizzard выпустит в 2023 году.