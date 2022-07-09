Луганск, , 20:17 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили по Алчевску в Луганской Народной Республике (ЛНР) шесть ракет из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS. Об этом 9 июля сообщили в представительстве Луганской Народной Республике (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«В результате обстрела г. Алчевск из американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено шесть ракет) повреждено остекление и кровля шести жилых домов, а также остекление и ограждение предприятия «Коммунарскстрой», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Ирмино из РСЗО HIMARS.