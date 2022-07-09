Токио, , 20:03 — REGNUM Студия известного японского геймдизайнера Хидео Кодзимы Kojima Productions разместила в соцсети пост, в котором резко осудила поведение пользователей, «обвинивших» разработчика в убийстве экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Публикация была размещена 9 июля на странице компании в соцсети.

Хидэо Кодзима KniBaron

Кодзима, вероятно, стал жертвой неуместных шуток пользователей портала 4chan. Один из посетителей платформы опубликовал фотографию, на которой запечатлён момент нейтрализации убийцы Абэ — бывшего служащего Сил самообороны Японии Тэцую Ямагами. Комментаторы отпустили несколько шуток по поводу того, что нападавший похож на Кодзиму. Впоследствии коллаж из трёх известных фото геймдизайнера разместил на странице в соцсети французский политик Дамьен Рье, позже изображение появилось в ряде СМИ.

Спустя некоторое время Рье признал ошибку и удалил публикацию. Kojima Productions осудила «распространение фейковых новостей и слухов», охарактеризовала произошедшее как «клевету» и заявила, что «в некоторых случаях» подумает о том, чтобы обратиться в суд.

Напомним, инцидент произошёл 8 июля 2022 года в японском городе Нара, Тэцую Ямагами подошёл к Синдзо Абэ со спины и выстрелил в него из самодельного оружия. Спустя некоторое время СМИ сообщили, что политик скончался от полученных ранений.