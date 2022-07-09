Киев, 9 июля, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Уволен посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Указ о его отставке подписал президент Украины Владимир Зеленский. Причина в указе не называется. По одним данным, Мельника уволили за то, что он позволял себе «лишнее» на этом посту, по другим — что его должны назначить заместителем главы МИД Украины.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

Так, находясь на должности посла Украины в Германии в течение девяти лет, Мельник говорил о недостаточности, на его взгляд, помощи от Германии в плане финансов и вооружения. В мае он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой».

Как сообщили в администрации президента Украины, сегодня, 9 июля, Зеленский также освободил от должностей послов Украины в Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии. Посол в Индии также освобожден от обязанностей посла на Мальдивах, в Непале, на Шри-Ланке и в Бангладеш, где он одновременно работал.