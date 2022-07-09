Красноярск, 9 июля, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Вечернюю подсветку Красноярской ГЭС будут включать до конца лета по выходным. Об этом сообщается в телеграмм-канале компании En+ Group, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал En+ Group Красноярская ГЭС

«На Красноярской ГЭС компании En+ Group с 8 июля по 29 августа по выходным будут включать архитектурную подсветку», — говорится в сообщении.

Станция будет освещаться с вечера пятницы до утра понедельника с 23 до 3 часов.