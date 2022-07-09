Донецк, , 19:52 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли населенный пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:00 — населенный пункт Новолуганское — населенный пункт Доломитное: выпущено четыре мины из 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики обстреляли Горловку, Доломитное и Железную Балку.