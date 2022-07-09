Донецк, 9 июля, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Железная Балка и Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18:35 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Железная Балка: выпущено пять мин калибра 120 мм; 18:50 — населенный пункт Керамик — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено семь снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля в Народной милиции ДНР сообщили, что представители ВСУ выпустили более 170 снарядов и мин по территории ДНР с начала текущих суток.