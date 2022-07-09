Донецк, 9 июля, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Военнослужащие армии Донецкой Народной Республики (ДНР) и Вооруженных сил (ВС) России уничтожили группу украинских нацистов на Угледарском направлении. Об этом 9 июля сообщили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Совместными действиями военнослужащих армии ДНР и ВС РФ была уничтожена группа украинских нацистов, которые планировали зайти на позиции военнослужащих армии ДНР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что потери ВСУ составили до 12 человек личного состава и два бронеавтомобиля.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Горловку, Доломитное и Железную Балку.