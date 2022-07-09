Стрежевой, Томская область, 9 июля, 2022, 19:39 — ИА Регнум. В Томской области сотрудники транспортной прокуратуры организовали проверку по факту разлива нефтепродуктов на реке Обь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

IFPRI -IMAGES Бочки с нефтью

По предварительным данным, 7 июля в акваторию реки вблизи города Стрежевой вылилось около 100 литров нефти при перекачке из самоходного танкера в цистерну грузового автомобиля.

«Экипажем судна осуществлены сбор нефтепродуктов из водоема, иные мероприятия по минимизации вреда экологии», — отметили в прокуратуре.

В рамках проверки будет дана оценка деятельности перевозчика. При наличии оснований, будут приняты меры реагирования для устранения нарушений закона.