Мюнхен, Германия, , 19:37 — REGNUM Мюнхенская «Бавария», как сообщает издание Florian Plettenberg, рассматривает вариант подписания 22-летнего атакующего полузащитника мадридского «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Феликса.

ФК Бавария Мюнхен

По информации источника, «Бавария» тем не менее не сможет подписать Феликса в текущее летнее трансферное окно из-за высокой стоимости футболиста. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает португальца в 70 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Жоау Феликс принял участие в 24-х тура испанской Примеры 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

За «матрасников» Жоау Феликс выступает с 3 июля 2019 года после перехода из «Бенфики» за 127,2 миллиона евро.