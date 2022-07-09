Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, , 19:36 — REGNUM На Ямале местного жителя отдали под суд за изнасилование несовершеннолетней, совершённое в 2002 году. Об этом сообщает окружное управление СКР.

Суд

Преступление было совершено в посёлке Уренгой Пуровского района. Компания юношей возрастом 20-23 года избила и изнасиловала 16-летнюю девушку. В 2003 году один из нападавших был осуждён. Остальным удалось скрыться.

Однако в мае 2022 года удалось найти ещё одного подозреваемого. Вину он не признал, но следователи утверждают, что собрали все доказательства его причастности к преступлению.