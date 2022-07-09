Салехард, 9 июля, 2022, 19:28 — ИА Регнум. В Салехарде бывший гендиректор одного из акционерных обществ осуждён за сокрытие денег, из которых должны были выплачиваться налоги. Об этом сообщает управление СКР по ЯНАО.

Налоги

По данным следствия, преступная деятельность велась в ноябре 2016-го — декабре 2018 года. Размер недоимки превысил 17 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники полиции и налоговой службы. Суд оштрафовал обвиняемого на 500 тыс. рублей.