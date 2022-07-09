Пермь, , 19:19 — REGNUM В Перми местного жителя отдали под суд за убийство, совершённое в августе 2003 года. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Суд

По данным следствия, в одном из медучреждений скончался мужчина, поступивший с травмой головы. Его смерть носила криминальный характер. Но преступление долгое время оставалось нераскрытым.

Однако спустя много лет его раскрыли. Под подозрение попал гражданин, который тогда был подростком. Установлено, что он был пьян и безо всякого повода нанёс неизвестному ему мужчине по голове удары металлическим предметом. Вину он признал.