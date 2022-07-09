Грозный, , 19:18 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров совершил хадж в Мекку. В день празднования одного из главных мусульманских праздников Курбан-байрам чеченский лидер вылетел в Саудовскую Аравию, где в сопровождении своих соратников и муфтия Чечни Салаха-Хаджи Межиева, а также супруги Медни Кадыровой и дочерей совершили положенный обряд — семь раз обошли священную Каабу.

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«Мы сделали Таваф, семь раз обходя вокруг Каабы совместно с тысячами мусульман, которые прибыли со всех концов света», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Как подчеркнул глава Чечни, в Мекке «царит уникальная атмосфера душевного спокойствия», когда «сердца мусульман очищаются, мысли освобождаются от дурного влияния проклятого иблиса».

В аэропорт Джидды делегацию из Чечни во главе с Рамзаном Кадыровым провожали принц Сауд ибн Абдулла ибн Джавали и начальник протокольного управления Джидды Файсала Ал-Хифри.