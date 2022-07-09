Лилль, Франция, 9 июля, 2022, 19:16 — ИА Регнум. 24-летний опорный полузащитник «Лилля» и сборной Португалии по футболу Ренату Санчеш в ближайшие дни присоединится к «Пари Сен-Жермен». Об этом 9 июля сообщило издание Record Portugal.

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В прошедшем сезоне Ренату Санчеш принял участие в 25-ти турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Также португалец получил шесть желтых и одну красную карточки.

Санчеш выступает за «Лилль» с 23 августа 2019 года после перехода из мюнхенской «Баварии» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.