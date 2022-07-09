Вашингтон, , 19:12 — REGNUM Студия Sharkmob AB представила летнее обновление многопользовательской игры Vampire: The Masquerade — Bloodhunt. Об этом 9 июля сообщает портал Eurogamer.

Видеоигры 2022 года Иван Шилов ©ИА REGNUM

Патч выйдет 14 июля 2022 года, он добавит в игру много новых функций, в том числе боевой пропуск, предоставляющий 100 «уровней развития», который можно будет приобрести за 600 жетонов (внутриигровая валюта). Кроме того, в Vampire: The Masquerade — Bloodhunt появится новый режим Team Deathmatch в формате 8 на 8, в рамках которого команды, состоящие из четырёх пар, будут сражаться за контроль над пятью аренами Праги. Разработчики выложили в Сеть анонсирующий трейлер.

Для справки: Vampire: The Masquerade — Bloodhunt представляет собой игру в жанре «королевской битвы». Sharkmob AB выпустила её 7 сентября 2021 года на ПК (Steam) и PlayStation 5.

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