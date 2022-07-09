Рим, 9 июля, 2022, 19:10 — ИА Регнум. «Рома» предпримет очередную попытку пригласить 28-летнего атакующего полузащитника сборной Аргентины Пауло Дибалу, если сможет в летнее трансферное окно продать Николо Дзаньоло. Об этом 9 июля сообщило издание Cadena della Sport.

Twitter.comPauDybala_JR Пауло Дибала

С 1 июля Пауло Дибала находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Ювентусом». За туринский клуб аргентинец выступал с 1 июля 2015 года после перехода из «Палермо» за 41 миллион евро.

В прошедшем сезоне Пауло Дибала, выступая за «Ювентус», принял участие в 29-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.