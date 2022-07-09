Горнозаводск, Пермский край, 9 июля, 2022, 19:06 — ИА Регнум. В Горнозаводском городском округе Пермского края грибник погиб в лесу. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Цитата из х/ф «Выживший». Реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту. 2015. США Медведь

Установлено, что он уехал в автомобиле за грибами и пропал. В ходе поисков была найдена машина, а через день обнаружили и тело. На теле оказались рваные раны, свидетельствующие о нападении медведя.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства гибели мужчины.