Барселона, Испания, 9 июля, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави планирует дать 32-летнему боснийскому центральному полузащитнику Миралему Пьяничу шанс проявить себя в новом сезоне. Об этом 9 июля сообщило издание Football Espana.

Ailura Миралем Пьянич

Ранее сообщалось, что на Пьянича претендует французская «Марсель». «Сине-гранатовые» были готов отдать футболиста в бесплатную аренду, если «Марсель» сможет покрыть большую часть зарплаты игрока.

В прошедшем сезоне Миралем Пьянич, выступая за «Бешикташ» на правах аренды, принял участие в двадцати турах турецкой Суперлиги 2021/22, в которых отметился двумя результативными передачами и получил три желтые и одну красную карточки.