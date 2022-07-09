Милан, Италия, , 19:02 — REGNUM Футбольный клуб «Милан» готовит улучшенное предложение по трансферу 21-летнего атакующего полузащитника «Брюгге» и сборной Бельгии Шарля де Кетеларе. Об этом 9 июля сообщил журналист Фабрицио Романо.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

Сообщается, что предыдущее предложение «россонери» в размере 20 миллионов евро было отклонено. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Шарля де Кетеларе в 30 миллионов евро. Текущее соглашение полузащитника с бельгийским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

В прошедшем сезоне Про-Лиги 2021/22 Шарль де Кетеларе принял участие в 39-ти турах регулярного чемпионата, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и восемью результативными передачами.