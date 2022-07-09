Челябинск, 9 июля, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Жители Челябинской области отдали мошенникам ещё почти 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного полицейского главка.

Телефонный мошенник

Всего пострадавшими оказались пять человек. Им позвонили лжесотрудники банковских организаций и убедили выполнить ряд операций, которые и привели к потере денег.

По фактам противоправной деятельности возбуждены уголовные дела. Если злоумышленников наконец поймают, то им грозит срок за мошенничество.