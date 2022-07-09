9 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Полегенько, , 19:34 — REGNUM Во всех мечетях Крыма сегодня, 9 июля, прошли праздничные богослужения по случаю случаю Курбан-байрама — одного из главных религиозных праздников всех мусульман.

Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория Александр Полегенько © ИА REGNUM

Главный праздничный байрам-намаз прошёл в Симферополе во Дворце культуры профсоюзов. Духовный лидер мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев прочитал проповедь и призвал мусульман к миру и единению, уважению и почтению старших, укреплению веры. В Евпатории сотни мусульман собрались в мечети Джума-Джами — одной из старейших мечетей полуострова.

Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория Александр Полегенько © ИА REGNUM Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория Александр Полегенько © ИА REGNUM

Курбан-байрам мусульмане отмечают в течение нескольких дней. В Крыму в связи с празднованием Курбан-байрама 11 июля объявлено выходным днем. Соответствующий указ был подписан главой республики Сергеем Аксеновым. Глава республики отметил, что в дополнительный выходной жители полуострова смогут разделить радость праздника с семьей, посетить родных и близких.

Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория Александр Полегенько © ИА REGNUM Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мечеть Джума-Джами в Евпатории Александр Полегенько © ИА REGNUM

Курбан-байрам знаменует окончание хаджа — ежегодного паломничества к исламским святыням в Мекке. С арабского языка Курбан-байрам переводится как «праздник жертвоприношения». Считается, что в эти дни люди должны помогать друг другу, помогать обездоленным и нуждающимся и стремиться приблизиться к Всевышнему создателю путем принесения в жертву жертвенного животного. Верующие приносят в жертву животных — овец, баранов, коз, верблюдов, коров, буйволов и делятся мясом с соседями, друзьями и родственниками.

Жертвенные животные Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки Александр Полегенько © ИА REGNUM Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки Александр Полегенько © ИА REGNUM Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Духовное управление мусульман традиционно организует жертвоприношения, нуждающимся раздают мясо жертвенных животных бесплатно.

Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки Александр Полегенько © ИА REGNUM Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки Александр Полегенько © ИА REGNUM Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки Александр Полегенько © ИА REGNUM