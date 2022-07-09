Вашингтон, , 18:58 — REGNUM США не оценили стремление России к победе на Украине. Подтолкнув Россию к спецоперации, Запад не предполагал, насколько важна страна, которая намеревалась стать членом НАТО, для России, планировавшей защититься от расширения альянса на Восток. Такое мнение высказал политический обозреватель The American Thinker Джаред Петерсон.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

То, что Россия победит — это очевидно, считает эксперт. Он рассказал также, почему так произойдет.

«Русские не будут побеждены, и точка. По той простой причине, что Украина значит для них на порядки больше, чем для нас», — цитирует РИА Новости Петерсона.

Он также назвал «весьма глупой» идею США подтолкнуть Россию к конфликту на Украине своими разговорами о возможном вступлении этой страны в НАТО.