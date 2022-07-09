Лондон, 9 июля, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Сегодня, 9 июля, лондонский «Тоттенхэм» объявил об уходе 21-летнего центрфорварда молодежной сборной Англии U20 Джека Кларка в «Сандерленд». Сумма трансфера не раскрывается.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Джек Кларк подписал с «Сандерлендом» четырехлетний контракт, рассчитанный до конца сезона 2025/26. На данный момент трансферная стоимость английского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Джек Кларк, выступая за «Сандерленд» на правах аренды, принял участие в двадцати турах Первой лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

За «Тоттенхэм» Кларк выступал с 2 июля 2019 года после перехода из «Лидс Юнайтед» за 11 миллионов евро.