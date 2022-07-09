Новосибирск, 9 июля, 2022, 18:52 — ИА Регнум. В Новосибирске задержан водитель автомобиля, который въехал в людей на остановке общественного транспорта. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Эмблема МВД

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

«Пока водитель задержан на 48 часов. В ближайшей перспективе ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы», — уточняет сайт VN.ru со ссылкой на представителя ведомства Наталью Жуласову.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске мужчина на арендованном автомобиле совершил наезд на пешеходов, которые находились на тротуаре у остановки общественного транспорта. От полученных травм 67-летняя женщина скончалась на месте. Ещё двое пострадавших сейчас находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. Установлено, что водитель был пьян.

Читайте также: Пострадавшие в ДТП на остановке в Новосибирске остаются в тяжёлом состоянии